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Иванов Савелий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Савелий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Жуков
Место события
Жуков, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 8.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8021
Иванов Савелий
Текст оригинальной записи
Иванов Савелий Поч. Жуков

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