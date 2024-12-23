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Иванов Михаил Филиппович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Михаил Филиппович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
12,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Смешково
Место события
Смешково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8011
Иванов Михаил Филиппович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Иванов Михаил Филиппович мещ. д. Смешково

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