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Зиновьев Ардалион Ардалионович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Зиновьев Ардалион Ардалионович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
65,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место события
Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7991
Зиновьев Ардалион Ардалионович
Текст оригинальной записи
Зиновьев Ардалион Ардалионович пор. г. Ст.-Русса

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