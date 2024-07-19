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Жданов Павел Ефимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жданов Павел Ефимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Лариково
Место события
Лариково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 7.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7984
Жданов Павел Ефимович
Текст оригинальной записи
Жданов Павел Ефимович д. Лариково

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