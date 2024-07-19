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Евстигнеев Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстигнеев Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
43
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Шенкобой
Место события
Шенкобой, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7967
Евстигнеев Степан
Текст оригинальной записи
Евстигнеев Степан д. Шенкобой

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