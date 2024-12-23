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Дорогомилов Петр Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дорогомилов Петр Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Смешково
Место события
Смешково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7958
Дорогомилов Петр Васильевич
Текст оригинальной записи
Дорогомилов Петр Васильевич д. Смешково

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