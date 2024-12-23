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Дмитриев Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Смешково
Место события
Смешково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7955
Дмитриев Степан
Текст оригинальной записи
Дмитриев Степан д. Смешково

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