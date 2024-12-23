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Дмитриев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Марлыково
Место события
Марлыково, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7953
Дмитриев Иван
Текст оригинальной записи
Дмитриев Иван д. Марлыково

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