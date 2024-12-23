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Демидов Александр Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Демидов Александр Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Фалинская
Место события
Фалинская, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7949
Демидов Александр Васильевич
Текст оригинальной записи
Демидов Александр Васильевич д. Фалинская

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