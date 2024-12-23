Голованов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованов Василий Егорович

Голованов Василий Егорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Голованов Василий Егорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Мартюхино
Место события
Мартюхино, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7938
Голованов Василий Егорович
Текст оригинальной записи
Голованов Василий Егорович д. Мартюхино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.