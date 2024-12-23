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Глебов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Глебов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Фалинская
Место события
Фалинская, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7937
Глебов Михаил
Текст оригинальной записи
Глебов Михаил д. Фалинская

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