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Воронов Василий Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Воронов Василий Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
8,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Никоновская
Место события
Никоновская, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 6.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7932
Воронов Василий Васильевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Воронов Василий Васильевич мещ. д. Никоновская

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