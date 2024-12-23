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Беляев Арефа Богданович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Беляев Арефа Богданович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Ивачево
Место события
Ивачево, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7905
Беляев Арефа Богданович
Текст оригинальной записи
Беляев Арефа Богданович д. Ивачево

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