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Белов Федор Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Белов Федор Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Вахонькино
Место события
Вахонькино, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7904
Белов Федор Григорьевич
Текст оригинальной записи
Белов Федор Григорьевич д. Вахонькино

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