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Белов Иван Изосимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Белов Иван Изосимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Починок Новый
Место события
Починок Новый, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7902
Белов Иван Изосимович
Текст оригинальной записи
Белов Иван Изосимович д. Починок Новый

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