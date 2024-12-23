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Белов Акипф Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Белов Акипф Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
216,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Вахонькино
Место события
Вахонькино, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7899
Белов Акипф Григорьевич
Текст оригинальной записи
Белов Акипф Григорьевич д. Вахонькино

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Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно

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