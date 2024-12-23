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Артемьев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Артемьев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Брюхово
Место события
Брюхово, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 5.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7891
Артемьев Василий
Текст оригинальной записи
Артемьев Василий д. Брюхово

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