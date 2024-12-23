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Арсеньев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Арсеньев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
40,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Андогская волость
Место
Мыза
Место события
Мыза, Андогская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 4.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7884
Арсеньев Алексей
Текст оригинальной записи
Арсеньев Алексей д. Мыза

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