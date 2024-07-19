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Языков Сергей Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Языков Сергей Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
300
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7857
Языков Сергей Михайлович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Языков Сергей Михайлович двор.

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