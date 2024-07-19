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Шаргин Иван Ефремович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шаргин Иван Ефремович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
962,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7855
Шаргин Иван Ефремович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Шаргин Иван Ефремович куп.

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