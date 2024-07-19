Цеханович Виктор Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦеханович Виктор Владиславович

Цеханович Виктор Владиславович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Цеханович Виктор Владиславович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
349,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7849
Цеханович Виктор Владиславович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Цеханович Виктор Владиславович двор.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.