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Хмелев Глеб Глебович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хмелев Глеб Глебович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
559,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7846
Хмелев Глеб Глебович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Хмелев Глеб Глебович кр.

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