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Хлебников Николай Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хлебников Николай Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
4035,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7845
Хлебников Николай Михайлович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Хлебников Николай Михайлович двор.

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