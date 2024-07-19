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Тестенев Василий Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тестенев Василий Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
513
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7844
Тестенев Василий Васильевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Тестенев Василий Васильевич мещ.

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