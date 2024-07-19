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Тарасов Степан Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тарасов Степан Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
1072,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7843
Тарасов Степан Петрович - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Тарасов Степан Петрович пот. поч. граж.

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