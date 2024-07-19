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Сукин Федор Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сукин Федор Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
3890,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7842
Сукин Федор Алексеевич - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Сукин Федор Алексеевич куп.

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