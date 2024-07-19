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Судаков Иван Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Судаков Иван Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
855,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7841
Судаков Иван Степанович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Судаков Иван Степанович кр.

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