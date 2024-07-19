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Судаков Александр Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Судаков Александр Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1437,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7838
Судаков Александр Степанович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Судаков Александр Степанович кр.

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