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Спасокукотский Николай Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Спасокукотский Николай Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
413,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7837
Спасокукотский Николай Иванович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Спасокукотский Николай Иванович тит. сов.

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