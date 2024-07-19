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Саханский Павел Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Саханский Павел Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
570
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7834
Саханский Павел Иванович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Саханский Павел Иванович двор.

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