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Романов Иван Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Романов Иван Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
700
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7829
Романов Иван Григорьевич - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Романов Иван Григорьевич куп.

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