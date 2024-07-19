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Посадский Василий Ильич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Посадский Василий Ильич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
358,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7824
Посадский Василий Ильич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Посадский Василий Ильич кр.

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