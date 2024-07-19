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Попов Павел Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Попов Павел Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
по цензу жены Надежды Александровны Поповой (629)
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7822
Попов Павел Петрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Попов Павел Петрович (по цензу жены Надежды Александровны Поповой) двор.

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