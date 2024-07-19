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Понизовкин Андрей Никитич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Понизовкин Андрей Никитич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
724,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7821
Понизовкин Андрей Никитич - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Понизовкин Андрей Никитич пот. поч. граж.

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