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Полежаев Сергей Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Полежаев Сергей Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
1923,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7820
Полежаев Сергей Николаевич - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Полежаев Сергей Николаевич пот. поч. граж.

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