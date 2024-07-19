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Поганкин Василий Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Поганкин Василий Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
413
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7819
Поганкин Василий Александрович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Поганкин Василий Александрович куп.

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