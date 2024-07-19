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Носырин Михаил Кириакович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Носырин Михаил Кириакович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
551,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7816
Носырин Михаил Кириакович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Носырин Михаил Кириакович куп.

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