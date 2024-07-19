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Мотов Петр Максимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мотов Петр Максимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
651,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7813
Мотов Петр Максимович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Мотов Петр Максимович куп.

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