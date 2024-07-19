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Мосягин Николай Андреевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мосягин Николай Андреевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
379,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7812
Мосягин Николай Андреевич
Текст оригинальной записи
Мосягин Николай Андреевич крес.

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