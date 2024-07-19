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Мостофин Федор Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мостофин Федор Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
360,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7811
Мостофин Федор Михайлович - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Мостофин Федор Михайлович куп.

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