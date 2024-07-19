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Мостофин Сергей Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мостофин Сергей Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
806
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7810
Мостофин Сергей Михайлович
Текст оригинальной записи
Мостофин Сергей Михайлович прапорщ.

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