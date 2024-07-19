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Мостофин Константин Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мостофин Константин Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
348,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7809
Мостофин Константин Михайлович
Текст оригинальной записи
Мостофин Константин Михайлович пом. прис. повереннаго

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