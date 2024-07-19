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Мостофин Алексей Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мостофин Алексей Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
300
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7808
Мостофин Алексей Михайлович
Текст оригинальной записи
Мостофин Алексей Михайлович инж.-тех.

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