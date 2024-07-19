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Моисеев Николай Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Моисеев Николай Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
купечество
Ценз
1207,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7806
Моисеев Николай Васильевич - сословие: купечество
Текст оригинальной записи
Моисеев Николай Васильевич куп.

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