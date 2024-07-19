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Малов Федор Павлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Малов Федор Павлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
336,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7804
Малов Федор Павлович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Малов Федор Павлович кр.

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