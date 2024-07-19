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Максимов Никон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Максимов Никон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
379,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7803
Максимов Никон - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Максимов Никон кр.

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