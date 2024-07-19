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Макаров Кузьма Федотович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Макаров Кузьма Федотович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
1081,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7802
Макаров Кузьма Федотович - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Макаров Кузьма Федотович личн. поч. гр.

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