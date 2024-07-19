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Лохичев Александр Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лохичев Александр Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
461,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7801
Лохичев Александр Иванович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Лохичев Александр Иванович мещ.

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