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Лотарев Михаил Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лотарев Михаил Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2325,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7800
Лотарев Михаил Петрович
Текст оригинальной записи
Лотарев Михаил Петрович инж.-технол.

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