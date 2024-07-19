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Фон-дер-Лауниц Федор Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фон-дер-Лауниц Федор Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
2890,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Место события
Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7799
Фон-дер-Лауниц Федор Федорович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Фон-дер-Лауниц Федор Федорович двор.

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